ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

Баскетболисты московского ЦСКА одержали крупную победу над «Нижним Новгородом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 94:69.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард гостей Антон Астапкович , набравший 16 очков. В составе армейцев 15 очков набрал Джоэл Боломбой

Для красно-синих эта победа стала пятой подряд в Единой лиге ВТБ, а для «Нижнего Новгорода» — это третье поражение кряду.