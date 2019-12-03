«Индиана» обыграла «Мемфис» в матче НБА

"Индиана Пэйсерс" переиграла "Мемфис Гриззлиз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Мемфисе, завершилась со счетом 117:104 в пользу гостей. В составе победителей самым результативным игроком стал Малколм Брогдон, набравший 19 очков.

У хозяев 31 балл в активе Джарена Джексона.

"Индиана" потерпела седьмое поражение в последних восьми матчах регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что "Атланта Хоукс" одержала разгромную победу над "Голден Стэйт Уорриорз".

НБА. Регулярный чемпионат"Мемфис Гриззлиз" (Мемфис, США) — "Индиана Пэйсерс" (Индианаполис, США) — 104:117 (19:24, 28:33, 26:28, 31:32).