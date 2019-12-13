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Футбол
6 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Зенит
Зенит
3 0
Динамо М Динамо М
Арсенал
Арсенал
4 0
Локомотив М Локомотив М
6 декабря