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6 декабря
Российская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Зенит
3
—
0
Динамо М
Арсенал
4
—
0
Локомотив М
6 декабря