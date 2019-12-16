Леброн и Дэвис установили рекорд НБА

В поединке с «Атлантой» (101:96) Джеймс набрал 32 очка и сделал 13 подборов, Дэвис отметился 27 баллами и 13 подборами.

В нынешнем сезоне в 15 гостевых матчах Леброн набрал 403 очка, а Дэвис — 401. Подобный случай, когда два одноклубника набирали 400+ очков в первых 15 выездных играх, случился впервые в истории лиги.

«Лейкерс» одержали седьмую победу подряд и возглавляют таблицу Западной конференции. Игроки «Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис установили новый рекорд НБА.

В поединке с «Атлантой» (101:96) Джеймс набрал 32 очка и сделал 13 подборов, Дэвис отметился 27 баллами и 13 подборами.

В нынешнем сезоне в 15 гостевых матчах Леброн набрал 403 очка, а Дэвис — 401. Подобный случай, когда два одноклубника набирали 400+ очков в первых 15 выездных играх, случился впервые в истории лиги.

«Лейкерс» одержали седьмую победу подряд и возглавляют таблицу Западной конференции.