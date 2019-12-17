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«Оклахома» победила «Чикаго» в матче НБА, отыграв отставание в 26 очков 

ТАСС 6 часов назад
«Оклахома» победила «Чикаго» в матче НБА
Фото: ТАСС
"Оклахома" дома обыграла "Чикаго" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 109:106.
По ходу матча "Оклахома" проигрывала сопернику с разницей в 26 очков, однако смогла одержать победу. Самым результативным игроком команды стал разыгрывающий Крис Пол, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов, добавив к этому восемь передач. У проигравших больше всех очков набрал защитник Зак Лавин, набравший 39 очков.
"Оклахома" повторила рекорд клуба, отыграв отставание в 26 очков по ходу матча. Достижение было установлено 10 февраля 2019 года, когда команда встречалась в гостях с "Хьюстоном" и победила со счетом 117:112.
В другом матче игрового дня "Хьюстон" победил "Сан-Антонио", сумев отыграть разницу в 25 очков. Ранее в истории клуба подобного не происходило. Встреча завершилась со счетом 109:107. В двух заключительных четвертях "Хьюстон" позволил набрать сопернику всего 35 очков.
Также "Вашингтон" на выезде победил "Детройт" (133:119), "Даллас" оказался сильнее "Милуоки" (120:116), "Портленд" взял верх над "Финиксом" (111:110). "Торонто" обыграл дома "Кливленд" (133:113), а "Мемфис" — "Майами" (118:111).
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Комментарии 1 
Теги:
Баскетбол , Зак Лавин , Крис Пол
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