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Серхи Видаль объявил о завершении карьеры 

Sports.ru 1 час назад
Серхи Видаль объявил о завершении карьеры
Фото: Sports.ru
Испанский свингмен Серхи Видаль объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет.
На счету Видаля 9 сезонов в составе «Басконии». В нынешнем игровом году он провел короткие отрезки в «Фуэнлабраде» и «Манресе».
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Теги:
Баскетбол , Серхи Видаль
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