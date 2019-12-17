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Серхи Видаль объявил о завершении карьеры
Sports.ru
1 час назад
Фото: Sports.ru
Комментарии
Испанский свингмен
Серхи Видаль
объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет.
На счету Видаля 9 сезонов в составе «Басконии». В нынешнем игровом году он провел короткие отрезки в «Фуэнлабраде» и «Манресе».
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Теги:
Баскетбол
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