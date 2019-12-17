Серхи Видаль объявил о завершении карьеры

Испанский свингмен Серхи Видаль объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет.

На счету Видаля 9 сезонов в составе «Басконии». В нынешнем игровом году он провел короткие отрезки в «Фуэнлабраде» и «Манресе».