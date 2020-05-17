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Украинский баскетболист впал в кому после падения с велосипеда 

Lenta.ru и ещё 3 5 часов назад
Баскетболист впал в кому из-за велосипеда
Фото: РИА Новости
Игрок баскетбольного клуба «Запорожье» Сергей Мясоедов впал в кому после падения с велосипеда. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины.
Инцидент произошел утром 16 мая. Спортсмен сразу обратился в городскую больницу №5 с жалобой на сильную боль в ключице, после чего потерял сознание и впал в кому.
Врачи диагностировали у баскетболиста внутричерепную гематому. Мясоедова прооперировали, но он продолжает находиться без сознания, его состояние оценивается как крайне тяжелое.
В федерации отметили, что игроку оказывается помощь на самом высоком уровне, однако всем желающим предложено «финансово поддержать борьбу Мясоедова за жизнь».
Запорожье выступает в элитном дивизионе украинского баскетбольного первенства. В нынешнем сезоне 25-летний Мясоедов принял участие в Матче звезд Суперлиги.
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