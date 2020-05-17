Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
13 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
×
Бетис Бетис
Эспаньол
Эспаньол
×
Эйбар Эйбар
Леганес
Леганес
×
Валенсия Валенсия
17 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Барселона
Барселона
×
Осасуна Осасуна
Мальорка
Мальорка
×
Гранада Гранада
Бетис
Бетис
×
Алавес Алавес
24 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Осасуна
Осасуна
×
Мальорка Мальорка
Алавес
Алавес
×
Барселона Барселона
Атлетико М
Атлетико М
×
Реал Сосьедад Реал Сосьедад

Кроссовки Майкла Джордана продали за рекордную сумму 

Lenta.ru и ещё 20 17 мая 2020
Кроссовки Майкла Джордана продали за рекордную сумму
Фото: Brian Snyder / Reuters
Игровые кроссовки шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проданы на аукционе Sotheby's за рекордную сумму. Об этом сообщает Bloomberg.
Организаторам мероприятия удалось выручить за пару обуви 560 тысяч долларов, хотя оценщики аукционного дома рассчитывали максимум на 150 тысяч. Кроме того, покупка стала рекордной: до этого самые дорогие кроссовки ушли с молотка в 2019 года за 437,5 тысячи долларов.
Летом 2017 года за рекордную сумму в 274 тысячи долларов на аукционе была продана игровая майка Джордана с Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе.
Майкл Джордан считается одним из величайших баскетболистов в истории. Он дважды становился олимпийским чемпионом. Смотртсмен также шесть раз выигрывал чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. Американец выступал за «Чикаго Буллз».
Видео дня. Рейтинги футбольных матчей бьют рекорды
Последние новости
Путин вернул Мишустину обязанности премьера Путин вернул Мишустину обязанности премьера Описана жизнь мегаполисов после пандемии Описана жизнь мегаполисов после пандемии Раскрыт способ возвращения к прежней жизни после коронавируса Раскрыт способ возвращения к прежней жизни после коронавируса
Баскетбол , Майкл Джордан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Игуаин может продолжить карьеру в США
Игуаин может продолжить карьеру в США
Глава UFC: Хабиб сейчас опустошен из-за отца
Глава UFC: Хабиб сейчас опустошен из-за отца
Жена Кокорина похвасталась пышной грудью
Жена Кокорина похвасталась пышной грудью
Гус Хиддинк поздравил «Анжи»
Гус Хиддинк поздравил «Анжи»
Отец Нурмагомедова вышел из комы
Отец Нурмагомедова вышел из комы
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
«Барселона» покупает россиянина
00:05
«Барселона» покупает россиянина
Футбол
Отца Хабиба подключили к аппарату ИВЛ
01:21
Отца Хабиба подключили к аппарату ИВЛ
MMA
Олимпийский чемпион обвинил «Первый канал» во лжи
00:51
Олимпийский чемпион обвинил «Первый канал» во лжи
Фигурное катание Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение