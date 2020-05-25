Евролига попрощалась до октября

Баскетбольная Евролига объявила о досрочном завершении сезона. Пожалуй, можно признать, что организация держала всех в напряжении дольше любых других видов спорта, объявив о приостановлении турнира 12 марта. Почему президент лиги Жорди Бертомеу совместно с клубами принял такое решение — в материале NEWS.ru.

Перед тем, как собрать совет организации, в субботу, 23 мая, руководство организовало онлайн-встречу капитанов команд-участниц соревнований, чтобы обсудить возможные сценарии окончания текущего сезона. Энтузиазм выйти на площадку в июле, как предлагалось ранее, у главных участников мероприятия, точно не был заметен — большинство членов выступили в пользу завершения. И это было всем хорошо понятно, однако принять данный факт — значит сдаться и перестать искать пути отступления или решения проблемы.

У Евролиги объективно не было шансов — руководство и клубы не могли пойти по истории Национальной баскетбольной ассоциации, как бы им ни хотелось доиграть сезон. И несмотря на неоднократные высказывания президента о том, что европейский турнир стремится быть похожим на НБА, которая не раз заявляла о намерении доиграть сезон, надо понимать, что Евролига — это не НБА. Почему? Всё просто: речь идёт не о внутреннем чемпионате. Для того, чтобы продолжить играть, необходимо было собрать всех спортсменов, персонал в одном городе, а тем временем масштабы ущерба не внушают оптимизма: проблемы с передвижением, транспортом и закрытыми границами. Где собрать игроков и весь персонал ни двух или четырёх, а 18 команд, которые, в свою очередь, представляют 10 разных стран: Германию, Грецию, Литву, Израиль, Испанию, Италию, Россию, Сербию, Турцию и Францию. И во всех из них абсолютно разная эпидемиологическая ситуация. Какое из данных государств было бы готово взять на себя ответственность за доигровку турнира? Да и сами команды находятся в разных условиях: одни клубы начали тренировку с начала мая, как испанские «Реал» и «Барселона», другие — нет. А сбор всех баскетболистов после такого длительного отпуска и напряжённый график доигровки могут привести к повышенному риску получения травм спортсменами. Кроме того, и профсоюз игроков Евролиги не остался в стороне — прямо перед совещанием он призвал завершить сезон.

В итоговом заявлении Бертомеу подчеркнул, что это самое трудное решение за 20-летнюю историю.

Очевидно, у нас было много мотивов возобновить сезон 2019-20, но в такой исключительной ситуации мы должны ставить здоровье людей на первое место и опережать любые другие интересы: наших игроков, наших тренеров, наших судей, наших клубов, их сотрудников, сотрудники нашей лиги, наши вещатели и все их семьи. Таким образом, мы остаёмся верными своим убеждениям и тому, за что мы выступаем, — говорится на официальном сайте организации.

По его словам, в ближайшие месяцы силы Евролиги будут направлены на то, чтобы «помочь сообществам стать сильнее и создать лучшую версию себя — на площадке и за её пределами — для того момента, когда мы сможем воссоединиться с фанатами».

Важный факт: все российские клубы, которые выступали в Евролиге в этом сезоне, продолжат играть и в следующем.

Особенно хороша эта новость для петербургского «Зенита» , который дебютировал в европейском чемпионате не самым удачным образом. Генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Церковный утверждает, что не сомневался в принятии Евролигой «единственного правильного решения».

Мы, безусловно, расстроены таким окончанием сезона, но главный приоритет сейчас — это здоровье всех участников событий, а главная цель — сделать так, чтобы сезон-2020/21 своим уровнем проведения и качеством баскетбола компенсировал всем то, что весь баскетбольный мир потерял в связи с пандемией. «Зенит» рад второму шансу сыграть в Евролиге и сделает все, чтобы им воспользоваться, — приводятся слова Церковного на официальном сайте команды.

А вот для болельщиков ЦСКА и «Химок» завершение сезона — печальный итог. Обе команды сильно обновили состав в летнее трансферное окно, и после Нового года уже стали чувствовать себя цельными коллективами. «Армейцы» до объявления о приостановке чемпионата шли четвёртыми и уверенно обыгрывали европейские гранды. «Химки» же ворвались в восьмёрку сильнейших и готовы были бороться до конца. Но сейчас необходимо думать о здоровье окружающих нас людей, о чём сказал президент «красно-синих» Андрей Ватутин

Мы как руководители клубов несём ответственность за свои команды, за главный актив нашего соревнования — игроков. Они сражаются на паркете, делают шоу, являются лицами нашего турнира. Прежде определяющим считался экономический фактор, но гарантии безопасности здоровья становятся сегодня главенствующими. Главное: мы вместе считаем, что продолжение сезона принесло бы слишком много организационных проблем, рисков, связанных со здоровьем, общей финансовой ответственностью в случае заражения кого-то из участников. Спасая этот сезон, мы рисковали бы потерять следующий, — приводит слова Ватутина официальный сайт коллектива.

Болельщиков можно успокоить — и ЦСКА, и «Химки» ворвутся в новый сезон Евролиги, который стартует 1 октября.

Генеральный директор подмосковных «Химок» в разговоре с корреспондентом NEWS.ru признался, что был готов к любому решению руководства Евролиги. Несмотря на желание вернуться на паркет, это всё ещё представляет угрозу жизни.

Я думаю, что это решение было ожидаемым. Но мы как клуб были готовы к любому исходу, но так как не имеем постоянной лицензии, не могли участвовать в голосовании. Выбор в пользу завершения сезона представляется абсолютно логичным, потому что несмотря на то, что мы все как можно скорее хотим вернуться на баскетбольную площадку и в нормальную жизнь, вопрос безопасности всех игроков, тренеров, персонала клуба является приоритетом. И пока нет гарантии эпидемиологических служб, что ситуация нормализовалась, это большой риск для всех нас. Мы получили решение, что остаёмся в Евролиге на следующий сезон, так что начнём готовиться. Сейчас, конечно, невозможно сказать, когда соберёмся, потому что мы видим существующие ограничения как в стране, так и у нас в Московской области. Как только они будут сняты, сразу приступим к подготовке к следующему сезону.

Каждый из нас понимает, что, к сожалению, не всё зависит от человека. Это действительно был самый яркий сезон с запоминающимися и неожиданными финалами. Но дальше — больше. И точно лучше.