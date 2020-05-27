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Чемпиона России по баскетболу определять не будут 

News.ru и ещё 24 27 мая 2020
Чемпиона России по баскетболу определять не будут
Фото: РИА Новости
Российская федерация баскетбола (РФБ) приняла решение не определять чемпиона России в прошедшем сезоне, который не был доигран из-за пандемии коронавируса.
«Сегодня исполкомом РФБ утверждена классификация, в которой чемпион не определён, так как нет критерия, по которому мы можем определить этого чемпиона», — цитирует главу РФБ Андрея Кириленко РИА Новости.
Отмечается, что у мужчин чемпион не будет определён ни в одном из дивизионов чемпионата России.
Единая лига ВТБ по баскетболу досрочно завершила сезон-2019/20 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации с COVID-19, не определив чемпиона, так как не соблюдён спортивный принцип: команды сыграли разное количество матчей, регулярный чемпионат не был завершён.
Ранее Единая лига ВТБ объявила о планах начать сезон-2020/21 в октябре, писал NEWS.ru.
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