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Суд смягчил приговор экс-главе РФБ за хищение 44 млн рублей 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
Суд смягчил приговор экс-главе РФБ
Фото: Газета.ru
Мосгорсуд смягчил приговор бывшему исполнительному директору Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрию Домани по делу о хищении 44 млн рублей, сообщает РИА "Новости".
"Суд изменил приговор Чертановского суда Москвы и смягчил Домани наказание до четырех лет колонии общего режима", — заявил собеседник агентства.
Адвокат бывшего баскетболиста сборной России Анна Левина заявила, что ее подзащитному остается провести вне воли еще шесть месяцев.
"Если считать по отбытию, то это полгода — но мы будет подавать на замену неотбытой части наказания более мягким или на УДО", — сказала адвокат.
Домани был обвинен в хищении 44 миллионов рублей у РФБ. Экс-спортсмена признали виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ. Он пытался избежать наказания, покинув Россию, однако в 2018 году был экстрадирован из Черногории.
Ранее сообщалось, что Домани приговорен к шести годам колонии.
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Комментарии
Баскетбол , Прочее , Дмитрий Домани , Анна Левина , Мосгорсуд , СБОРНАЯ РОССИИ , ФСИН , РИА Новости
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