Суд смягчил приговор экс-главе РФБ

Мосгорсуд смягчил приговор бывшему исполнительному директору Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрию Домани по делу о хищении 44 млн рублей, сообщает РИА "Новости".

"Суд изменил приговор Чертановского суда Москвы и смягчил Домани наказание до четырех лет колонии общего режима", — заявил собеседник агентства.

"Если считать по отбытию, то это полгода — но мы будет подавать на замену неотбытой части наказания более мягким или на УДО", — сказала адвокат.

Домани был обвинен в хищении 44 миллионов рублей у РФБ. Экс-спортсмена признали виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ. Он пытался избежать наказания, покинув Россию, однако в 2018 году был экстрадирован из Черногории.

Ранее сообщалось, что Домани приговорен к шести годам колонии.