Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
22 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
4 0
Унион Унион
23 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
1 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
Вольфсбург
Вольфсбург
0 2
Боруссия Д Боруссия Д
Фрайбург
Фрайбург
0 1
Вердер Вердер
24 мая

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
0 3
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
0 5
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Кёльн
Кёльн
2 2
Фортуна Фортуна
26 мая

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
0 1
Бавария Бавария
Вердер
Вердер
0 0
Боруссия М Боруссия М
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 3
Фрайбург Фрайбург
27 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 2
Герта Герта
Фортуна
Фортуна
2 1
Шальке-04 Шальке-04
Унион
Унион
1 1
Майнц Майнц
29 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
21:30
Байер Байер
30 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Майнц
Майнц
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Шальке-04
Шальке-04
16:30
Вердер Вердер
Герта
Герта
16:30
Аугсбург Аугсбург
31 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
16:30
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
19:00
Боруссия Д Боруссия Д
1 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
21:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
3 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
21:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

Включение Коби Брайанта в Зал славы НБА перенесено 

News.ru и ещё 3 8 часов назад
Включение Коби Брайанта в Зал славы НБА перенесено
Фото: Reuters
Церемония включения Коби Брайанта в Зал славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) перенесена на 2021 год, сообщает ESPN.
Мероприятие должно было пройти в Спрингфилде 29 августа.
Помимо Брайанта, пять раз выигравшего титул чемпиона ассоциации, планируется введение в Зал славы НБА ещё двух бывших звезд лиги: пятикратного победителя турнира в составе «Сан-Антонио Сперс» Тима Данкана и чемпиона НБА Кевина Гарнетта.
Ранее сообщалось, что именное кольцо в 14 каратов с бриллиантами, которое Брайант подарил своей маме 20 лет назад, продалина аукционе за $206 080.
Кроме того, памятные вещи пятикратного чемпиона НБА ушли с аукциона за $202,5 тысячи. Самым дорогим лотом стала плита с отпечатками ладоней Брайанта с голливудской Аллеи славы. Она была продана за $75 тысяч, что в 18 раз превысило её первоначальную оценку, писалNEWS.ru.
Брайант, его дочь Джианна и ещё семь человек погибли в результате крушения вертолёта 26 января в Калабасасе, штат Калифорния.
Видео дня. Новая столица регби появится в Подмосковье
News.ru: последние новости
Суд смягчил приговор экс-главе Российской федерации баскетбола Суд смягчил приговор экс-главе Российской федерации баскетбола В «Химках» оценили решение Евролиги не доигрывать сезон В «Химках» оценили решение Евролиги не доигрывать сезон Вещи чемпиона НБА Коби Брайанта ушли с молотка за $200 тысяч Вещи чемпиона НБА Коби Брайанта ушли с молотка за $200 тысяч
Комментарии
Баскетбол , Тим Данкан , Кевин Гарнетт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
​«Барселона» начала сокращение сотрудников
​«Барселона» начала сокращение сотрудников
Реальная причина: почему «Локомотив» уволил легенду
Реальная причина: почему «Локомотив» уволил легенду
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Хабиба назвали криптонитом Макгрегора
Хабиба назвали криптонитом Макгрегора
Панарин раскрыл размер первой зарплаты в хоккее
Панарин раскрыл размер первой зарплаты в хоккее
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Мамаев и Кокорин сидели зря
00:39
Мамаев и Кокорин сидели зря
Футбол
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
Отцу Хабиба стало хуже
00:44
Отцу Хабиба стало хуже
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение