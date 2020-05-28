Включение Коби Брайанта в Зал славы НБА перенесено 

Церемония включения Коби Брайанта в Зал славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) перенесена на 2021 год, сообщает ESPN.

Мероприятие должно было пройти в Спрингфилде 29 августа.

Помимо Брайанта, пять раз выигравшего титул чемпиона ассоциации, планируется введение в Зал славы НБА ещё двух бывших звезд лиги: пятикратного победителя турнира в составе «Сан-Антонио Сперс» Тима Данкана и чемпиона НБА Кевина Гарнетта

Ранее сообщалось, что именное кольцо в 14 каратов с бриллиантами, которое Брайант подарил своей маме 20 лет назад, продалина аукционе за $206 080.

Кроме того, памятные вещи пятикратного чемпиона НБА ушли с аукциона за $202,5 тысячи. Самым дорогим лотом стала плита с отпечатками ладоней Брайанта с голливудской Аллеи славы. Она была продана за $75 тысяч, что в 18 раз превысило её первоначальную оценку, писалNEWS.ru.

Брайант, его дочь Джианна и ещё семь человек погибли в результате крушения вертолёта 26 января в Калабасасе, штат Калифорния.