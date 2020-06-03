«Мы не животные, мы люди!»

Смерть афроамериканца Джорджа Флойда после грубого задержания полицейскими потрясла США. Вот уже неделю в американских городах продолжаются массовые беспорядки: погромы, грабежи, поджоги. Самые успешные темнокожие спортсмены не могли не откликнуться на происходящее. Они публикуют яростные заявления в социальных сетях, обещают наказать виновных в гибели Флойда, а некоторые лично выходят на улицу, чтобы усмирить вандалов или помочь волонтерам ликвидировать последствия беспорядков. О том, как звезды мирового спорта реагируют на происходящее в США, — в материале «Ленты.ру».

Все началось 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота). Чернокожего мужчину по имени Джордж Флойд арестовали возле продуктового магазина за то, что он якобы расплатился поддельным чеком в 20 долларов. Полицейские вытащили его из машины и уложили на асфальт, а один из них надавил коленом ему на шею. Флойд не сопротивлялся, но стал жаловаться, что ему нечем дышать. Вскоре он скончался. На следующий день в нескольких городах США вспыхнули массовые протесты, которые переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Вандализм, мародерство, нападения на полицию продолжаются до сих пор. В Миннеаполис для усиления охраны порядка были введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника, а еще стал действовать комендантский час. Президент Дональд Трамп уже пригрозил развернуть вооруженную армию и в других бунтующих городах.

Тяжелая ситуация в стране, связанная с пандемией коронавируса, отошла, кажется, на второй план. Смерть Флойда и продолжающийся хаос в Штатах стали объектами обсуждения на всех уровнях мирового сообщества. Деятели совершенно разных, порой не сопричастных сфер активно реагируют на протесты. Это политики, звезды шоу-бизнеса, спортсмены.

Нет расизму

Спорт же, изначально призванный объединять людей, борется с разными видами дискриминации уже много десятилетий. Расовая ненависть является, пожалуй, его главным врагом.

И кто не видел фото чернокожих американских легкоатлетов Томми Смита и Джона Карлоса, стоящих на пьедестале почета с опущенными головами и поднятыми вверх кулаками в черных перчатках? Демонстративный протест они устроили во время исполнения гимна США на Олимпиаде 1968 года в Мехико. За свой поступок Смит и Карлос были исключены из команды и изгнаны с Игр. Это решение позднее было переосмыслено, а жест легкоатлетов стал символом борьбы за равенство.

Так что нет ничего удивительного в том, что теперь, когда США вновь охвачены пламенем расовой ненависти, спортсмены не остались в стороне. Самые успешные темнокожие атлеты, кумиры миллионов отреагировали на события последней недели в социальных сетях и публичных выступлениях.

«Надоело дарить любовь каждой расе, но ничего не получать взамен»

Чемпион НБА Стивен Джексон принял участие в пресс-конференции, посвященной смерти Флойда. Как выяснилось, он дружил с погибшим. «Мои белые братья, я люблю вас. Люди разных рас, которые присутствуют здесь, я люблю вас. Если вы любите меня, но находитесь не на моей стороне в этот момент, то ваша любовь ничего не значит. Я сейчас нахожусь в такой ситуации, когда мне надоело проявлять великодушие. Мне надоело дарить любовь каждой расе, но ничего не получать взамен», — заявил баскетболист и добавил, что сделает все, что в его силах, чтобы добиться справедливости и отправить виновных в гибели Флойда за решетку. Джексон продолжил: «Когда убийство было достойным? Если это черный человек, значит, можно убивать? Вы не можете сказать мне, что он не чувствовал, что был обязан убить моего брата. Он знал, что ему это сойдет с рук».

Чемпионка Европы по фигурному катанию 2019 года Ванесса Джеймс (выступает за Францию с Морганом Сипре) опубликовала в Instagram серию своих семейных фотографий. Под постом она написала, что плакала всю ночь, потому что увидела, как человека, «с таким же цветом лица», как у нее, «убивали, как дикое животное».

«Я плакала не только из-за него, но и из-за другого черного человека, которого казнили две недели назад, из-за черной женщины, которую убили месяц назад, чернокожих мужчин, которых не стало в прошлом году, и всех мужчин и женщин до них… Из-за всех, у кого такая судьба. Я устала видеть черные лица с надписью RIP. Я устала быть дипломатичной», — объяснила фигуристка.

Чемпион мира по футболу 2018 года француз Поль Погба также выложил яростный пост, в котором заявил, что насильственные акты расизма больше нельзя терпеть, и потребовал как можно больше говорить о проблеме.

Unity is strength #BlackLivesMatter pic.twitter.com/BLsTHfOnPT— James Milner (@JamesMilner) June 1, 2020 Игроки «Ливерпуля» почтили память Флойда, встав на одно колено в центральном круге поля на «Энфилде». Фото в Twitter опубликовал полузащитник Джеймс Милнер . Игрок оставил хештег #BlackLivesMatter и написал: «Единство — наша сила».

А 16-летняя американка Коко Гауфф, взорвавшая мир тенниса в прошлом сезоне, смонтировала ролик для TikTok, в котором перечислила последних темнокожих жертв полицейских в США. «Вот почему я не молчу и борюсь с расизмом. Джордж Флойд, Ахмад Арбери, Бреонна Тейлор, Трейвон Мартин, Эрик Гарнер, Аяна Джонс, Фредди Грей и бесчисленное множество других. Я следующая?» — написано в титрах.

«Почему, черт возьми, вы, тупые подростки, разрушаете наши города?!»

Однако среди звезд мирового спорта нашлись и те, кто не просто высказался о проблеме или опубликовал гневный пост. Так, боксер Флойд Мейуэзер решил оплатить похороны Джорджа. По словам представителей спортсмена, он делает «то, что подсказывает ему сердце».

А лучший боец UFC без учета весовых категорий Джон Джонс и вовсе вышел на улицы Альбукерке (штат Нью-Мексико), чтобы собственноручно усмирить вандалов. Спортсмен опубликовал в Instagram ролик, на котором видно, как он отнимает баллончики с краской у молодых людей с черными масками на лицах.

«Разве это дерьмо связано с Джорджем Флойдом?! Почему, черт возьми, вы, тупые подростки, разрушаете наши города?! Как молодой чернокожий человек могу сказать, что я тоже разочарован, но так нельзя. Мы делаем только хуже. Если вы действительно любите свой город, успокойтесь. Все вы, взрослые люди, позвоните молодым членам своих семей и скажите им, чтобы они шли домой сегодня вечером», — подписал Джонс публикацию, которую посмотрели более двух миллионов пользователей. Позднее в посте в Twitter он добавил, что поддерживает протесты, но исключительно мирные.

Spurs guard Lonnie Walker is helping remove graffiti from buildings and handing out water to workers after the protest in San Antonio.



(via @lonniewalker_4) pic.twitter.com/M5uMdphSFY— SportsCenter (@SportsCenter) May 31, 2020 Защитник клуба НБА «Сан-Антонио Сперс» Лонни Уокер добавил в Twitter не одну запись о том, что погромы должны прекратиться, и указал на то, что в демонстрациях без попыток разрушить все вокруг и применения оружия нет ничего плохого. Он вышел на улицу Сан-Антонио (штат Техас), чтобы помочь волонтерам устранить последствия беспорядков, — в течение нескольких часов мыл исписанные вандалами стены.

Не столько о расизме, сколько о неразумности действий протестующих говорил в своем двухминутном обращении в Instagram и пятикратный чемпион НБА Деннис Родман

А другая легенда НБА Майкл Джордан в обращении в Twitter потребовал системных изменений в стране. По его мнению, мирными способами нужно оказывать давление на руководство США, которое не имеет права игнорировать происходящее.

«Я вижу и чувствую боль, негодование и разочарование каждого. Поддерживаю тех, кто призывает избавиться от укоренившегося расизма и насилия в отношении чернокожих людей в нашей стране. Нам необходимо продолжать мирно выступать против несправедливости и требовать, чтобы люди несли ответственность», — подчеркнул бывший баскетболист.

На события в США откликнулись не только отдельные спортсмены, но и официальные организации.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) поддержали игроков, выступающих за справедливость.

«НХЛ против тех, кто поощряет расизм, ненависть, нетерпимость и насилие», — говорится в заявлении лиги.

Похожий текст опубликовала Национальная футбольная лига (НФЛ), а комиссионер НБА Адам Сильвер признался, что его воодушевляют действия спортсменов, которые не побоялись высказать свою позицию.

Международная федерация футбола (ФИФА) призвала не наказывать игроков, которые проявили солидарность к протестующим, и пообещала решительно бороться с любыми видами дискриминации.

«Мы в полной мере понимаем глубину чувств и озабоченность, выраженную многими футболистами в свете трагических обстоятельств. Применение санкций к игрокам оставлено на усмотрение организаторов соревнований, которые должны руководствоваться здравым смыслом и учитывать контекст событий», — говорится в заявлении организации, опубликованном Associated Press.

Спорт всегда был чувствителен к вопросам расовой дискриминации. И сейчас это особенно хорошо видно.