Баскетболист НБА избил участника протеста в США 

Баскетболист Джей Ар Смит, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Кливленд Кавальерс», избил участника митинга за остановку полицейского произвола в отношении чернокожего населения США, сообщает «Спорт-Экспресс». По словам спортсмена, злоумышленник разбил стекло его автомобиля.

Инцидент произошёл в Лос-Анджелесе, где накануне прошли акции протеста в поддержку афроамериканцев, которые страдают от незаконных действий полиции. Джей Ар Смит также был участником митинга. Позже в Сети появилось видео, на котором баскетболист избивает белокожего парня, лежащего на земле у припаркованных автомобилей. Спортсмен несколько раз пинает свою жертву по голове, после чего молодому человеку удается встать и убежать. Запись возымела широкий общественный резонанс.

По данным издания, впоследствии Джей Ар Смит прокомментировал произошедшее на своей странице в Instagram.

Он отметил, что запечатленный на видео парень за несколько минут до начала съемки разбил стекло его автомобиля и попытался скрыться. Баскетболист подчеркнул, что догнал злоумышленника и по-своему его «наказал».

В разных городах США, как сообщал «Рамблер», митинги из-за убийства жителя Миннеаполиса афроамериканца Джорджа Флойда переросли в массовые беспорядки. В Вашингтоне на фоне акции протеста в город были введены войска Национальной гвардии.