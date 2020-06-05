Новый сезон НБА может стартовать в декабре 

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) планирует назначить старт сезона-2020/21 на 1 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.

Корректировки в календаре были вызваны пандемией коронавируса COVID-19, из-за которого в марте был прерван нынешний розыгрыш НБА. Ранее сообщалось, что сезон-2019/20 будет возобновлен, однако игры продолжатся не ранее конца июля. Ожидается, что сезон будет завершен к середине октября.

Из-за этого руководство НБА также перенесло церемонию драфта. Планируется, что она состоится 15 октября.

Что касается сроков проведения следующего сезона НБА, то у руководства лиги пока имеются только примерные даты старта розыгрыша. Они будут окончательно определены только по окончании сезона-2019/20.