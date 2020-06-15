Звёзды НБА не хотят доигрывать сезон из-за протестов

Несколько игроков НБА высказались против возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. Такие звёзды, как Кайри Ирвинг и Дуайт Ховард, считают, что проведение матчей нецелесообразно, пока в США продолжаются протесты против расизма. Других баскетболистов беспокоят вопросы безопасности и строгие правила карантина, которые придётся соблюдать во время оставшихся игр. В руководстве ассоциации пообещали выработать компромиссное решение, которое удовлетворит все стороны.

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) отреагировало на призывы игроков не возобновлять сезон на фоне протестов в США, вызванных смертью Джорджа Флойда. В лиге признали проблему и пообещали выработать решение, которое устроит все стороны.

«Мы понимаем опасения баскетболистов и работаем совместно с профсоюзом игроков над поиском компромиссного решения», — сказал представитель НБА Майк Басс.

Сезон-2019/20 в НБА должен возобновиться в конце июля после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. 22 команды из 30 продолжат борьбу за титул в городе Орландо, все оставшиеся матчи пройдут на одной арене. Плей-офф начнётся 17 августа и может продлиться вплоть до 13 октября. Предполагается, что всё это время баскетболистам будет запрещено покидать место проведения соревнований и им придётся соблюдать строгие правила, направленные против распространения коронавируса. 30 августа к игрокам смогут заселиться члены их семей и гости.

Данное решение было согласовано с профсоюзом игроков НБА в начале июня, но в последнее время всё больше баскетболистов выражают сомнения в целесообразности доигрывания оставшихся матчей. Спортсменов волнуют непрекращающиеся протесты против расовой дискриминации и суровые меры безопасности, связанные с профилактикой коронавируса.

У движения против доигрывания сезона есть свой лидер. Им стал разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг, который сам не примет участия в оставшихся матчах из-за травмы. 12 июня он провёл видеоконференцию с участием около 80 игроков, на которой озвучил свою позицию.

«Я не поддерживаю поездку в Орландо. Я против систематического расизма и прочей дряни. Что-то здесь нечисто. Хотим мы это признавать или нет, но нас, чернокожих, держат на мушке каждый божий день. Есть всего 20 игроков, которым действительно хорошо платят, и я один из них. Давайте не будем притворяться, что многоуровневой системы, призванной нас всех разобщить, не существует», — приводят слова Ирвинга различные источники.

Кроме самого чемпиона НБА 2016 года в конференции принимали участие такие звёзды, как Кармело Энтони, Дуайт Ховард, Эвери Брэдли, Донован Митчелл, Джоэл Эмбиид и многие другие. Больше половины отведённого времени заняло обсуждение проблем расизма и социальной несправедливости, в то время как вопросы безопасности отошли на второй план.

Руководство НБА уже делало заявление о том, что игроков не будут принуждать к участию в оставшихся матчах. Они не будут наказаны за отказ, но потеряют часть зарплаты, которую бы получили за выход на площадку. Однако для ассоциации может стать большой проблем отсутствие целого ряда звёзд.

Спустя два дня позицию Ирвинга поддержал Дуайт Ховард, чья команда «Лос-Анджелес Лейкерс» является лидером Западной конференции и имеет хорошие шансы выиграть чемпионат. Он уверен, что возобновление сезона помешает протестующим добиться своих целей.

«Я согласен с Кайри. Баскетбол, как и другие зрелищные мероприятия, сейчас не нужен. Он будет только отвлекать. Конечно, это может не касаться нас, игроков, но у нас есть ресурсы, которых нет у большинства в нашем сообществе. Малейшее отвлечение может привести к тому, что об их проблемах начнут забывать, и этот процесс будет уже не остановить, особенно в сложившейся сейчас атмосфере. Я бы хотел выиграть свой первый титул чемпиона НБА больше всего на свете. Но единство моего народа было бы ещё большей победой. Это слишком хорошо, чтобы отказываться», — сказал Ховард CNN.

При этом его одноклубник Леброн Джеймс , тоже известный своей поддержкой чернокожего населения, не намерен отказываться от возможности доиграть сезон. Источники NBC, близкие к его окружению, утверждают, что баскетболист верит в возможность заниматься спортом и при этом продолжать участвовать в движении Black Lives Matter.

Кроме тех баскетболистов, которые открыто выступают против проведения чемпионата из-за протестов, есть ещё несколько игроков, для которых основной причина отказа от матчей является пандемия коронавируса. По словам центрового «Бостон Селтикс» Энеса Картера, некоторые крупные звёзды НБА боятся заразиться.

«У меня много друзей в разных командах. Я разговаривал с одним из них (не буду называть его имя и клуб), и он сказал: «В моей команде много ребят, которые не будут играть». Они из Восточной конференции и выходят в плей-офф. Они суперзвёзды. Если я вам скажу, кто это, вы с ума сойдёте. Но я не могу. И, по его словам, играть они не будут. Они сказали, что до тех пор, пока не будет найдена вакцина, пока не найдут лекарство, играть они не собираются», — сказал Картер.

По данным ESPN, в случае срыва текущего сезона НБА может расторгнуть коллективное соглашение с игроками. В условиях пандемии новый договор может оказаться менее выгодным для игроков.