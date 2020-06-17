Возобновление сезона НБА будет проходить в 6 этапов

Стали известны детали возобновления сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который был прерван из-за коронавируса.

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Как сообщает NBC Sports, возобновление сезона будет проходить в шесть этапов.

До 24 июня игроки, которые не желают принимать участия в рестарте чемпионата, должны будут официально огласить своё решение. Отмечается, что к ним не будут применяться санкции, но за пропущенные матчи будет удержана зарплата.

На первом этапе в период с 12 по 22 июня игроки проводят индивидуальные тренировки, на втором этапе (23-30 июня) индивидуальные занятия продолжатся, а спортсмены обязательно сделают тесты на коронавирус. На третьем этапе (1-7 июля) тренировки пройдут на объектах команд, которые смогут посещать главные тренеры.

Далее (7-21 июля) команды отправятся в Орландо, где, как ожидается, в спортивном комплексе Disney пройдут все оставшиеся игры сезона. По приезде баскетболисты будут помещены на карантин в своих комнатах до тех пор, пока не пройдут два тестирования на коронавирус с интервалом в 24 часа, а сами тесты должны будут показать отрицательный результат. Затем игроки смогут участвовать в групповых тренировках, а тестирование в клубах на COVID-19 будет проводиться ежедневно.