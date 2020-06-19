Стали известны новые детали гибели Коби Брайанта

Личный помощник легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта Крейт Брейди заявил, что за день до гибели спортсмен попросил перенести время полета на час раньше.

"Накануне вечером я фактически изменил время полета, потому что Брайант решил посмотреть игру другой команды. Изначально предполагалось, что он сядет в вертолет в 9.45. Но накануне вечером время вылета было изменено на 9.00", — цитирует Брейди Clutch Points.

Помощник бывшего баскетболиста добавил, что вылет был отложен на 15 минут из-за неблагоприятных погодных условий.

Авиакатастрофа с участием Брайанта произошла утром 26 января в Калифорнии. На борту вертолета помимо баскетболиста находились его 13-летняя дочь Джианна, пилот и еще шесть пассажиров. Все они погибли.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", за который выступал с 1996 по 2018 год. Он был признан самым полезным игроком (MVP) регулярного чемпионата сезона-2007/08 и MVP финальной серии 2009 и 2010 года. Он 18 раз принимал участие в Матче всех звезд, четырежды становился его MVP. Брайант занимает четвертое место в истории лиги по количеству набранных за карьеру очков.

Брайант — второй игрок в истории НБА по количеству очков, набранных за один матч. Во встрече регулярного чемпионата против "Торонто Рэпторз" атакующий защитник набрал 81 балл.

Также он дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр вместе со сборной США — в 2008 году в Пекине и в 2012 году в Лондоне.

Ранее вдова Брайанта предложила переименовать "черный ящик" в честь легенды НБА.