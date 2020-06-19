Журналист ESPN обвинил Ирвинга в расизме

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Ведущий радио ESPN Уилл Кейн обвинил в расизме игрока «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, который призывает коллег не участвовать в возобновлении сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Кайри Ирвинг, ведёт нас в неправильном направлении. Выходит, если мы не можем вести честный разговор о справедливости идей на каждом шагу, и у кого-то появляются сомнения или вопросы, то он сразу же превращается в «больного на голову расиста»? Ирвинг говорит об отделении от НБА. Он говорит о сегрегации и расизме, но сам поддерживает его. Мы разворачиваемся на 180 градусов, разделяем друг друга, основываясь на наших незначительных различиях. Это и есть его предложение? Если я скажу вам, что идея Кайри не просто неправильная, а аморальна, это сделает меня расистом?» — цитирует Кейна Insider.

Сезон НБА, прерванный из-за пандемии коронавируса, должен возобновиться 30 июля.

Ранее Ирвинг предложил игрокам создать отдельную от НБА лигу.