Баскетболист Воронцевич отсудил у бывшей жены 10 млн рублей 

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Баскетболист ЦСКА Андрей Воронцевич отсудил у бывшей супруги 10 млн рублей. Об этом сообщается в тексте решения Савеловского суда (имеется в распоряжении «Рамблера»).

«Взыскать с Воронцевич Натальи Анатольевны в пользу Воронцевича Андрея Константиновича денежные средства в размере 10 003 716 рублей, в качестве компенсации стоимости имуществ, переходящего в собственность Воронцевич Н. А.» — сказано в постановлении судьи.

К решению прилагается список движимого имущества экс-супруги баскетболиста. Это мебель, техника, предметы роскоши. В частности, в списке есть дамская сумка и рюкзак от Луи Виттон, батут, телескоп, шубы из красной лисы, шиншиллы, песца, часы «Ролекс» и т.д.

Общая стоимость имущества, нажитого супругами и принадлежащего Наталье Воронцевич, составила 20 007 432 рубля. Суд поделил эту сумму и отдал половину спортсмену.

Андрей Воронцевич — российский баскетболист, форвард ЦСКА и сборной России . Участник летней Олимпиады 2008 года. Спортсмен развелся в январе прошлого года. После развода экс-супруги выказывали претензии друг другу, обвиняя в краже элитных иномарок и незаконном проникновении в квартиру.