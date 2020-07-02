«Лейкерс» подписали контракт с чемпионом НБА 

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"Лос-Анджелес Лейкерс" подписали контракт с атакующим защитником Джей Ар Смитом, сообщается на странице команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Twitter.

Отмечается, что соглашение с 34-летним игроком рассчитано до конца сезона. Баскетболист будет выступать под 21-м номером. Защитник заменит в составе Эвери Брэдли, который отказался принимать участие в возобновлении сезона.

В НБА Смит выступал за "Нью-Орлеан Хорнетс", "Денвер Наггетс" и "Нью-Йорк Никс". В составе "Кливленд Кавальерс" он вместе с нынешним лидером "Лейкерс" Леброном Джеймсом стал чемпионом лиги сезона-2015/16.

Ранее было опубликовано расписание матчей рестарта сезона НБА.