Марко Попович покинул петербургский «Зенит» 

Бывший баскетболист казанского УНИКСа и подмосковных "Химок" Марко Попович покинул пост в руководстве "Зенита", сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

Как отмечается, "Зенит" решил не продлевать контракт с хорватским специалистом, который занимал в клубе пост ассистента генерального директора по работе с основной командой. Попович работал в "Зените" с декабря 2019 года.

Попович играл за УНИКС с 2008 по 2011 год и выиграл с казанской командой Кубок Европы в 2011 году. Свой второй Кубок Европы хорват завоевал в составе "Химок" в 2015 году.