Джон Браун перешёл в казанский УНИКС 

Казанский баскетбольный клуб УНИКС подписал контракт с американским форвардом Джоном Брауном.
Соглашение рассчитано на один гол, сообщает пресс-служба команды.
Прошлый сезон баскетболист провёл в итальянской команде «Бриндизи». В рамках итальянского чемпионата форвард набирал 11,8 очков, 6,1 подборов, 2,7 перехвата.
Ранее сообщалось, что московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал контракт с грузинским форвардом Торнике Шенгелией. 28-летний баскетболист подписал трехлетнее соглашение с московский командой, писал NEWS.ru.