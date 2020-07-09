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ЦСКА провернул топ-трансфер. Хейтерам Шенгелии в Грузии остаётся лишь сотрясать воздух 

Чемпионат.com 13 часов назад
ЦСКА провернул топ-трансфер: Шенгелия в клубе
Фото: cskabasket.com
Торнике наконец-то официально перебрался в Москву. Критиканам не удалось сорвать трансфер, как ни старались.
Тяжёлый форвард сборной Грузии Торнике Шенгелия перешёл из «Басконии» в ЦСКА. «Армейский» клуб объявил о трансфере на официальном сайте, так что никаких сомнений уже быть не может. Некоторые личности на родине Токо явно не воспримут с энтузиазмом его переход, но игрок принял самое выгодное решение для своей карьеры. Хейтерам остаётся лишь сотрясать воздух.
«Счастлив присоединиться к действующим чемпионам Евролиги и с нетерпением жду возможности поиграть рядом с потрясающими баскетболистами и под руководством потрясающего тренерского штаба. Надеюсь, что вместе с ЦСКА мы добьёмся больших успехов в Евролиге и Лиге ВТБ», — цитирует Шенгелию официальный сайт ЦСКА.
В течение суток на грузинских сайтах будет написано немало оскорбительных комментариев в адрес Шенгелии. Некоторым болельщикам неприятно принять тот факт, что Токо перешёл в «армейский» клуб. Однако все эти страсти рано или поздно сбавят обороты или вовсе утихнут. Неизменным остаётся факт — ЦСКА заполучил топового игрока по меркам Евролиги, который должен принести команде немало пользы. «Токо неоднократно избирался в символические сборные турниров, в которых принимал участие, а по итогам сезона-2017/2018 попал в первую пятёрку Евролиги. В минувшем сезоне Евролиги его средние показатели составили 15,9 очка, 5,6 подбора, 2,9 передачи, 1,0 перехвата и 0,5 блок-шота за 30,4 минуты, в чемпионате Испании — 15,9 очка, 6,1 подбора, 2,8 передачи, 1,2 перехвата и 0.3 блок-шота за 32,2 минуты. В финальном турнире испанской лиги, который завершился в конце июня, «Баскония» завоевала чемпионский титул, в том числе, благодаря усилиям Шенгелии, который в шести матчах отмечался 13,3 очка, 5,5 подбора и 3,3 передачи за 29,0 минуты», — характеризует новичка пресс-служба ЦСКА. Стоит также добавить, что по общему рейтингу эффективности Шенгелия (18,5 балла) занял шестое место среди всех игроков Евролиги в сезоне-2019/2020. Ранее московский клуб подписал центрового «Олимпиакоса» Николу Милутинова, замыкающего топ-5 Евролиги по эффективности (19,2 балла, лучший по полезности на своей позиции) и переподписал на три года защитника Майка Джеймса (20,9 балла полезности, 3-е место в Евролиге, лучший среди атакующих защитников). Три из шести эффективных (по сути, лучших) игроков Европы собраны в ЦСКА — такая команда однозначно будет фаворитом следующего сезона Евролиги. Шенгелия действительно нужен ЦСКА. Клуб заплатил «Басконии» выкуп в размере примерно € 1 млн Трёхлетний контракт Токо с «армейцами» включает опцию досрочного расторжения при поступлении предложения из НБА, сообщил в «твиттере» литовский инсайдер Донатас Урбонас. Опция отъезда за океан является нормой для звёздных игроков в Европе, так что она не должна вызывать беспокойство. Лишь в считанных случаях её приходилось активировать в последние годы. Передняя линия «армейцев» «обеднела» после неожиданного ухода Кайла Хайнса в «Милан». Также не стоит забывать про расставание с тяжёлым форвардом Андреем Воронцевичем, который покинул ЦСКА после 14 лет выступления. Уход центрового Косты Куфоса потерей сложно назвать. Не оправдавший ожиданий грек с американским паспортом наоборот облегчил платежную ведомость клуба, что частично сказалось и на возможности подписания Шенгелии и Милутинова. На позициях 4-5 (тяжёлый форвард и центровой) у ЦСКА полный порядок. Возможно, будут ещё какие-то подписания резервистов-ролевиков, но связка Шенгелия-Милутинов станет настоящим кошмаром для соперников. ЦСКА рассчитывает на Шенгелию всерьёз и надолго. Торнике весьма сдержанно и лаконично высказался о переходе в «армейский» клуб, чтобы не давать хейтерам из Грузии лишний повод выплеснуть негатив. Тем не менее, Шенгелия отметил потрясающий состав и тренерский штаб ЦСКА. Главный тренер клуба Димитрис Итудис подчеркнул ОГРОМНОЕ желание грузина играть в российском клубе. «Думаю, мы сделали отличный ход, потому хочу поздравить клуб, Андрея Ватутина, наших владельцев из «Норникеля». Также поздравляю Токо, потому что он выказал ОГРОМНОЕ — заглавными буквами — желание играть за ЦСКА. Мы следили за ним на протяжении многих лет и, в конце концов, совершили этот трансфер. Надеюсь, что Токо вместе с остальными игроками поможет нам остаться в числе сильнейших команд европейского баскетбола. Он универсальный игрок с большим желанием бороться, и сейчас он находится в возрасте расцвета. Потому официально говорю Токо «добро пожаловать» и желаю, чтобы его настрой и мастерство оправдали наши ожидания. Знаю, что болельщики рады видеть Шенгелию в нашем составе. Думаю, они видят настрой клуба на создание побеждающей команды и продолжат поддерживать нас, все больше заполнять трибуны, если позволит ситуация», — заявил Итудис. Шенгелия ранее заявлял, что переход в ЦСКА вообще никоим образом не скажется на его любви к родной Грузии. Конечно, эти слова для критиканов ничего не значат. Однако на мнение хейтеров не стоит обращать внимания. Не нужно читать все эти негативные комментарии. Они ничего не значат и ни на что не влияют. ЦСКА провернул топ-трансфер элитного игрока. Это не виртуальный мир, а реальность, которая действительно имеет значение.
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Комментарии
Баскетбол , Статьи , Андрей Ватутин , Кайл Хайнс , Никола Милутинов , Андрей Воронцевич , Димитрис Итудис , Майк Джеймс , Норникель
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