ЦСКА провернул топ-трансфер: Шенгелия в клубе

Торнике наконец-то официально перебрался в Москву. Критиканам не удалось сорвать трансфер, как ни старались.

Тяжёлый форвард сборной Грузии Торнике Шенгелия перешёл из «Басконии» в ЦСКА. «Армейский» клуб объявил о трансфере на официальном сайте, так что никаких сомнений уже быть не может. Некоторые личности на родине Токо явно не воспримут с энтузиазмом его переход, но игрок принял самое выгодное решение для своей карьеры. Хейтерам остаётся лишь сотрясать воздух.

«Счастлив присоединиться к действующим чемпионам Евролиги и с нетерпением жду возможности поиграть рядом с потрясающими баскетболистами и под руководством потрясающего тренерского штаба. Надеюсь, что вместе с ЦСКА мы добьёмся больших успехов в Евролиге и Лиге ВТБ», — цитирует Шенгелию официальный сайт ЦСКА.