Джордан получил в наследство $ 200 от бывшего тренера

Как сообщает Marca, Смит, который скончался пять лет назад, оставил наследство 180 бывшим игрокам команды университета Северной Каролины — «Тар Хилс» — которую он возглавлял с 1961 по 1991 годы. В общей сложности тренер завещал $ 36 тыс. — по $ 200 каждому игроку.

Под руководством Смита «Тар Хилс» дважды стала чемпионом NCAA, в первый из которых за команду выступал Джордан. Он также привёл олимпийскую сборную США к золоту на Играх-1976 года. В 1983 году Смит был включён в Зал славы баскетбола.

Ранее Майкл Джордан объяснил причины, по которым он решил пожертвовать $100 млн на борьбу с расовым неравенством.