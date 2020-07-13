Названо имя нового спортивного директора «Зенита»

Греческий специалист Манос Пападопулос станет спортивным директором петербургского «Зенита»

«В ближайшее время клуб объявит о подписании контракта с Маносом Пападопулосом. Клуб второй год подряд будет участвовать в Евролиге, и опыт специалиста может помочь «Зениту» выступить гораздо успешнее, чем в прошлом сезоне.

Манос поможет генеральному директору Александру Церковному и главному тренеру Хавьеру Паскуалю сформировать оптимальный состав под текущий бюджет клуба. Также он будет активно взаимодействовать с Евролигой на предмет потенциального получения лицензии А — постоянного участника турнира», — утверждают «Известия».

С 1987 года 56-летний Пападопулос работал в «Панатинаикосе», а с 2015-го занимал пост президента клуба. За это время команда 19 раз побеждала в чемпионате Греции и шесть раз выигрывала Евролигу.