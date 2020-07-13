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Источник назвал имя нового спортивного директора «Зенита» 

Спорт уик-энд 11 часов назад
Названо имя нового спортивного директора «Зенита»
Фото: Спорт уик-энд
Греческий специалист Манос Пападопулос станет спортивным директором петербургского «Зенита».
«В ближайшее время клуб объявит о подписании контракта с Маносом Пападопулосом. Клуб второй год подряд будет участвовать в Евролиге, и опыт специалиста может помочь «Зениту» выступить гораздо успешнее, чем в прошлом сезоне.
Манос поможет генеральному директору Александру Церковному и главному тренеру Хавьеру Паскуалю сформировать оптимальный состав под текущий бюджет клуба. Также он будет активно взаимодействовать с Евролигой на предмет потенциального получения лицензии А — постоянного участника турнира», — утверждают «Известия».
С 1987 года 56-летний Пападопулос работал в «Панатинаикосе», а с 2015-го занимал пост президента клуба. За это время команда 19 раз побеждала в чемпионате Греции и шесть раз выигрывала Евролигу.
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Баскетбол , Хавьер Паскуаль , Зенит , газета "Известия"
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