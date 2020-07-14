«Зенит» заполучит одного из лучших игроков «Баварии»?

«Зенит» заинтересован в услугах центрового «Баварии» Грега Монро , сообщает инсайдер Eurohoops Никос Варлас на своей странице в «твиттере». Стороны в данный момент ведут переговоры.

Монро изучает варианты продолжения карьеры в НБА и зарубежом. Если центровой решит вернуться в Евролигу, то «Зенит» будет одним из основных претендентов на его подписание.

Спортивный директор «Баварии» Даниэле Бьязи ранее признался, что клуб, вероятнее всего, не сможет вернуть в ростер команды Монро, отбывшего в США из-за пандемии коронавируса. Монро стал игроком «Баварии» в минувшее межсезонье. В регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 28 матчах (24 — в старте), набирая 12,9 очка, собирая 6,8 подбора и совершая 2,5 передачи. До этого он 9 лет выступал в НБА в составе «Детройт Пистонс», «Милуоки Бакс», «Финикс Санз», «Бостон Селтикс», «Торонто Рэпторс» и «Филадельфии Сиксерс».