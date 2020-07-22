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«Зенит» подписал форварда «Химок»

Спорт день за днем
22 июля 2020
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Российский легкий форвард Игорь Вольхин (199 см, 87 кг) перешел из «Химок» в «Зенит». Контракт с 22-летним игроком сборных России U18 и U20 подписан на два года.
«Зенит» подписал форварда «Химок»
Фото: БК «Химки»БК «Химки»
На протяжении трех последних сезонов Вольхин выступал в Суперлиге-1 за фарм-клуб желто-синих – «Химки-Подмосковье». По итогам сезона 2019/20 вошел в символическую пятерку турнира как лучший третий номер.
Также сыграл два матча в Единой лиге ВТБ с «Зелена Гурой» и «Калевом». В матче с поляками за две с лишним минуты отличиться не смог, а таллинцам забил восемь очков при трех подборах и одном блок-шоте.
– С приходом Игоря мы получаем молодого игрока, который может набирать очки из разных ситуаций и различными способами. Игорь уже всесторонне развитый игрок с имеющимся потенциалом для дальнейшего развития. Очень рад, что Игорь выбрал нас, так как это большой шаг вперед в его карьере, – заявил главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль на официальном сайте клуба.
– Игорь Вольхин на данный момент является самым перспективным легким форвардом среди российских игроков. У Игоря есть все данные для того, чтобы уже в ближайшее время регулярно получать игровое время не только в Единой лиге ВТБ, но и в Евролиге: он атлетичный, хорошо защищается, агрессивно идет в проход под кольцо, работает на подборе, хорошо владеет мячом, обладает выдающимися бросковыми качествами. Ему будет дана возможность прогрессировать, – заявил гендиректор петербуржцев Александр Церковный.
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Баскетбол,Хави Паскуаль,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит
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