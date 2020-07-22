«Зенит» подписал форварда «Химок»

– С приходом Игоря мы получаем молодого игрока, который может набирать очки из разных ситуаций и различными способами. Игорь уже всесторонне развитый игрок с имеющимся потенциалом для дальнейшего развития. Очень рад, что Игорь выбрал нас, так как это большой шаг вперед в его карьере, – заявил главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль на официальном сайте клуба.
– Игорь Вольхин на данный момент является самым перспективным легким форвардом среди российских игроков. У Игоря есть все данные для того, чтобы уже в ближайшее время регулярно получать игровое время не только в Единой лиге ВТБ, но и в Евролиге: он атлетичный, хорошо защищается, агрессивно идет в проход под кольцо, работает на подборе, хорошо владеет мячом, обладает выдающимися бросковыми качествами. Ему будет дана возможность прогрессировать, – заявил гендиректор петербуржцев Александр Церковный.