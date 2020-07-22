«Зенит» подписал форварда «Химок»

На протяжении трех последних сезонов Вольхин выступал в Суперлиге-1 за фарм-клуб желто-синих – «Химки-Подмосковье». По итогам сезона 2019/20 вошел в символическую пятерку турнира как лучший третий номер.

Также сыграл два матча в Единой лиге ВТБ с «Зелена Гурой» и «Калевом». В матче с поляками за две с лишним минуты отличиться не смог, а таллинцам забил восемь очков при трех подборах и одном блок-шоте.