Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё

«Реал» подписал 40-летнего легендарного капитана на следующий сезон 

Чемпионат.com и ещё 3 17 часов назад
«Реал» продлил контракт с 40-летней легендой клуба
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
«Реал» на официальном сайте объявил о продлении контракта на сезон-2020/2021 с капитаном команды тяжёлым форвардом Фелипе Рейесом.
40-летний Рейес — рекордсмен Евролиги по количеству сыгранных матчей (352) и подборов в нападении (702). По множеству статистических показателей он входит в исторический топ-5. Например, по заработанным фолам, попыткам и попаданиям с игры, подборам под своим и чужим щитом (1792, 2-е место), суммарному рейтингу эффективности. Фелипе — шестой баскетболист в истории, которому покорилась отметка 3000 очков в Евролиге. Сделал он это в Москве в матче с ЦСКА в январе этого года.
Некоторые из самых значимых достижений Рейеса: три золота, два серебра и одна бронза Евробаскета в составе сборной Испании, золото Кубка мира ФИБА, два серебра и одна бронза Олимпийских игр. Две выигранные Евролиги, один Межконтинентальный кубок и один Еврокубок УЛЕБ, две награды MVP сезона в чемпионате Испании, столько же MVP финала внутреннего первенства.
Видео дня. Завершился чемпионат России по футболу
Чемпионат.com: последние новости
Тренер ярославского «Буревестника» сломал нос судье Тренер ярославского «Буревестника» сломал нос судье «Зенит» намекнул на громкий трансфер в соцсети «Зенит» намекнул на громкий трансфер в соцсети «Нью-Орлеан» разгромил «Бруклин», «Майами» обыграл «Сакраменто» в контрольных матчах НБА «Нью-Орлеан» разгромил «Бруклин», «Майами» обыграл «Сакраменто» в контрольных матчах НБА
Комментарии
Баскетбол , Реал , ЦСКА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба Смолова
Решена судьба Смолова
Фигуристку Александровскую похоронили
Фигуристку Александровскую похоронили
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
С миру по нитке: как пытаются спасти карьеру Медведевой
С миру по нитке: как пытаются спасти карьеру Медведевой
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
02:34
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
Фигурное катание
Партнер погибшей фигуристки высказался о ее смерти
00:59
Партнер погибшей фигуристки высказался о ее смерти
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение