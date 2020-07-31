«Юта» переиграла «Нью-Орлеан» в первом матче НБА 

"Нью-Орлеан Пеликанс" проиграл "Юте Джаз" первом матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после возобновления сезона.

Встреча завершилась со счетом 106:104 в пользу "Джаз".

Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Джордан Кларксон , набравший 23 очка.

Примечательно, что сезон в НБА был приостановлен после того, как коронавирусная инфекция была обнаружена у игрока "Юты" Руди Гобера.

Ранее сообщалось, что Джеймс увековечил память Брайанта на левой руке.

НБА. Регулярный чемпионат"Нью-Орлеан" — "Юта" — 104:106 (26:23, 34:25, 27:41, 17:27)