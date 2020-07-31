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«Юта» переиграла «Нью-Орлеан» в первом матче НБА 

Газета.Ru и ещё 10 10 часов назад
«Юта» переиграла «Нью-Орлеан» в первом матче НБА
Фото: ТАСС
"Нью-Орлеан Пеликанс" проиграл "Юте Джаз" первом матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после возобновления сезона.
Встреча завершилась со счетом 106:104 в пользу "Джаз".
Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Джордан Кларксон, набравший 23 очка.
Примечательно, что сезон в НБА был приостановлен после того, как коронавирусная инфекция была обнаружена у игрока "Юты" Руди Гобера.
Ранее сообщалось, что Джеймс увековечил память Брайанта на левой руке.
НБА. Регулярный чемпионат"Нью-Орлеан" — "Юта" — 104:106 (26:23, 34:25, 27:41, 17:27)
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Баскетбол , Джордан Кларксон
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