«Бостон» победил «Портленд» в НБА

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«Бостон Селтикс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 128:124 в пользу «Селтикс».

В составе «Бостона» самым результативным игроком стал Джейсон Тэйтум , набравший 34 очка. Ещё 30 очков на счету Джейлена Брауна. Гордон Хэйворд набрал 22 очка.

За «Портленд» по 30 очков набрали Дамиан Лиллард и Юсуф Нуркич

В другом матче игрового дня «Бруклин Нетс» взял верх над «Вашингон Уизардс» со счётом 118:110.

Ранее сообщалось, что «Майами» победил «Денвер» в матче НБА.