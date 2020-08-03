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«Бостон» победил «Портленд» в НБА, благодаря 34 очкам Тэйтума 

RT на русском и ещё 4 3 августа 2020
«Бостон» победил «Портленд» в НБА
Фото: Reuters
«Бостон Селтикс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча завершилась со счётом 128:124 в пользу «Селтикс».
В составе «Бостона» самым результативным игроком стал Джейсон Тэйтум, набравший 34 очка. Ещё 30 очков на счету Джейлена Брауна. Гордон Хэйворд набрал 22 очка.
За «Портленд» по 30 очков набрали Дамиан Лиллард и Юсуф Нуркич.
В другом матче игрового дня «Бруклин Нетс» взял верх над «Вашингон Уизардс» со счётом 118:110.
Ранее сообщалось, что «Майами» победил «Денвер» в матче НБА.
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Баскетбол , Джейсон Тейтум , Гордон Хэйворд , Юсуф Нуркич
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