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«Денвер» обыграл «Оклахому» в матче НБА
Газета.Ru
и
ещё 2
6 часов назад
Фото:
ТАСС
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Встреча завершилась со счетом 121:113.
Самым полезным игроком в составе победителей стал
Никола Йокич
, который набрал 30 очков, сделал 12 подборов и отдал десять передач.
Ранее "Финикс" обыграл "Денвер" в матче НБА.
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