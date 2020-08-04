«Денвер» обыграл «Оклахому» в матче НБА 

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Дубль Галиева помог "Ак Барсу" обыграть "Нефтехимик" в предсезонном матче

Дабл-дабл Дэвиса помог "Лейкерс" переиграть "Юту" в матче НБА

"Лейкерс" заняли первое место в Западной конференции впервые с 2010 года