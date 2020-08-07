Умер экс-баскетболист «Црвены Звезды» Оджо 

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Скончался бывший центровой баскетбольного клуба "Црвена Звезда" Майкл Оджо. Ему было 27 лет. Об этом сообщает портал Eurohoops.

По данным издания, спортсмену стало плохо во время индивидуальной тренировки в Белграде. Оджо был доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

По предварительной информации, смерть наступила в результате сердечного приступа. Место и дата похорон в настоящий момент не уточняются.

Баскетболист Майкл Оджо родился 5 января 1993 года. После окончания университета Флориды Оджо начал свою профессиональную карьеру в Белграде в составе FMP, после чего отыграл сезон за "Црвену Звезду".

В составе сербского клуба баскетболист выигрывал чемпионат Сербии, Суперкубок Адриатики и Адриатическую лигу. Этим летом спортсмен стал свободным агентом.