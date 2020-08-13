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«Клипперс» обыграли «Денвер», у Пола Джорджа — 27 очков. 

Чемпионат.com и ещё 4 14 часов назад
«Клипперс» обыграли «Денвер», у Пола Джорджа — 27 очков
Фото: ТАСС
На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд от Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой «Клипперс» со счётом 124:111.
Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Пол Джордж, набравший 27 очков и сделавший 4 подбора. Второй результат — у Кавая Леонарда, 26 очков и 5 подборов. Лучшей результативностью в составе «Наггетс» отметился лёгкий форвард Джерами Грант, на счету которого 25 очков и 6 подборов.
«Лос-Анджелес Клипперс» занимает второе место в Западной конференции и в Тихоокеанском дивизионе. «Наггетс» — третьи в конференции и первые в Северо-западном дивизионе.
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Баскетбол , Пол Джордж , Джерами Грант
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