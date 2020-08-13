Все новости на карте

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд от Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой «Клипперс» со счётом 124:111.

Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Пол Джордж , набравший 27 очков и сделавший 4 подбора. Второй результат — у Кавая Леонарда, 26 очков и 5 подборов. Лучшей результативностью в составе «Наггетс» отметился лёгкий форвард Джерами Грант , на счету которого 25 очков и 6 подборов.

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает второе место в Западной конференции и в Тихоокеанском дивизионе. «Наггетс» — третьи в конференции и первые в Северо-западном дивизионе.