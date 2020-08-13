Экс-баскетболист ЦСКА стал жертвой мошенников 

Бывший баскетболист московского ЦСКА, имя которого не уточняется, пострадал от действий мошенников, клуб подал заявление в полицию, сообщили РИА Новости в пресс‑службе армейцев.
"В отношении нашего бывшего игрока была совершенна попытка мошенничества. Он в этой истории пострадал. От его имени было написано заявление в полицию", ‑ заявили в пресс‑службе.
Также в ЦСКА сообщили, что форвард "красно‑синих" Семен Антонов подвергался действиям злоумышленников, но денег им не перечислял.
"Семен не пострадал. Он эту историю сразу раскусил, но заявление в полицию о попытке мошенничества написал. Он понял, что его пытаются развести на деньги, поэтому проверил информацию. Денег Семен не отправлял", ‑ пояснили в клубе.