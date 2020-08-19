"Оклахома" уступила "Хьюстону" в матче НБА

В первом матче розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон Рокетс" переиграл "Оклахому-Сити Тандер".
Встреча прошла в Орландо на стадионе "Эйч-Пи Филд Хаус" при пустых трибунах и завершилась победой номинальных хозяев со счетом 123:108.
В составе победителей самым полезным игроком матча был признан Дж. Харден, набравший 37 очков, сделавший 11 подборов и отдавший три результативные передачи.
У проигравшей команды наибольшее количество очков (29) набрал итальянец Д. Галлинари.
Ранее сообщалось, что защитник "Даллас Маверикс" Лука Дончич в первой встрече 1/4 финала плей-офф Западной конференции против "Лос-Анджелес Клипперс" установил рекорд НБА по количеству набранных очков в дебютной игре в матчах на вылет.