Вучевич установил феноменальный рекорд

Центровой «Орландо Мэджик» Никола Вучевич в первом матче первого раунда плей-офф НБА с «Милуоки Бакс» (122:110, 1-0 в серии) оформил дабл-дабл из 35 очков и 13 подборов. Вучевич за всю игру не исполнил ни одного штрафного броска.

Центровой «Мэжик» показал рекордную результативность для плей-офф НБА в 21-м веке среди баскетболистов, которые ни разу не становились на линию штрафных. Единственные игроки в истории лиги, которые набрали больше очков без штрафных, выступали в прошлом столетии. Это Чак Персон (39 очков, 28 апреля 1991 гогда) и Лу Хадсон (36 очков, 25 марта 1970 года).