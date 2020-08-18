Российский баскетболист упал во время матча и умер 

Игрок любительской команды «Юго-Запад» Новосибирской баскетбольной ассоциации Алексей Устиновский умер во время турнира, сообщили в ассоциации.

«Сегодня на турнире по стритболу остановилось сердце у Алексея Устиновского. Мы знали его как опытного игрока команды "Юго-Запад", доброго и мудрого человека, хорошего отца, который воспитывал будущее поколение баскетболистов», — говорится на странице НБА в соцсети «ВКонтакте».

Устиновскому был 41 год, он выступал за команду «Юго-Запад» с 2012 года, играл на позиции центрового.

Новосибирская баскетбольная ассоциация

По информации «Комсомольской правды» , через две минуты после начала матча Устиновский внезапно упал на колени. Медики оказали ему первую помощь, однако спасти баскетболиста не удалось. У него остались жена и двое сыновей.