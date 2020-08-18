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Российский баскетболист упал во время матча и умер 

Вероника Полынина и ещё 4 1 час назад
Российский баскетболист упал во время матча и умер
Фото: РИА Новости
Игрок любительской команды «Юго-Запад» Новосибирской баскетбольной ассоциации Алексей Устиновский умер во время турнира, сообщили в ассоциации.

«Сегодня на турнире по стритболу остановилось сердце у Алексея Устиновского. Мы знали его как опытного игрока команды "Юго-Запад", доброго и мудрого человека, хорошего отца, который воспитывал будущее поколение баскетболистов», — говорится на странице НБА в соцсети «ВКонтакте».

Устиновскому был 41 год, он выступал за команду «Юго-Запад» с 2012 года, играл на позиции центрового.
Новосибирская баскетбольная ассоциация
По информации «Комсомольской правды», через две минуты после начала матча Устиновский внезапно упал на колени. Медики оказали ему первую помощь, однако спасти баскетболиста не удалось. У него остались жена и двое сыновей.
Как сообщал «Рамблер», 7 августа после падения с велосипеда умер украинский баскетболист Сергей Мясоедов — он выступал за команды «Запорожье-2», «Инваспорт» из Днепра и запорожский «Металлург», был многократным участником и победителем слэм-данк соревнований.
Комментарии 4
Баскетбол , Сергей Мясоедов , Металлург
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