Дайнеко раскрыл отношение к происходящему в Белоруссии

Четырехкратный чемпион России в составе ЦСКА и «Урал-Грейта» Валерий Дайнеко прокомментировал массовые митинги на своей исторической родине.

— Скандал с переходом Торнике Шенгелии не напоминает вам вашу историю со сменой гражданства, когда вас жестко критиковали на родине?

— Да, такое было. Белорусские газеты писали: Дайнеко — предатель. У меня даже вырезки сохранились. Но те ребята из Белоруссии, с которыми я поддерживаю отношения, с кем играл в минском РТИ , сборной СССР, прекрасно меня понимают. На дворе были 1990-е годы. В Белоруссии не было финансирования спорта. Тренеры дали мне «зеленый свет». Тогда я уже играл в «Динамо» , потом перешел в ЦСКА. Все адекватные люди понимали, что это поможет развитию моей карьеры.

— Сейчас ситуация изменилась?

— Да. Часто приглашают на какие-то мероприятия, гордятся, говоря — да, это наш воспитанник. Так что все в прошлом.

— Следите за событиями в Белоруссии?

— Конечно. Недавно я был в Москве и уже хотел ехать в Белоруссию. Там у меня остались мама и сестра. Мы переписывались и приняли решение, что мне лучше отложить приезд. Хорошо, что я согласился. Сейчас слежу за всеми событиями по телевизору, просматриваю сайты. Хочу посмотреть на ситуацию с различных точек зрения.

— Вас вдохновляет или расстраивает происходящее?

— Не хочу лезть в политику. У меня есть одно желание, чтобы Белоруссия не пошла по пути Украины, чтобы народ не озлобился на Россию. Хотелось бы, чтобы все закончилось мирными митингами. Не дай бог революция, когда гибнут мирные жители. Я хорошо знаю свой народ, все-таки я чистокровный белорус. Мы очень терпеливые, и если люди вышли на улицу, то значит, чаша терпения переполнена.