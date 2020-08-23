«Майами» обыграл «Индиану» в матче плей-офф НБА 

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В третьем матче розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами Хит" переиграл "Индиану Пэйсерс".

Встреча прошла в Орландо на стадионе "Эдвент Хэлс Арена" при пустых трибунах и завершилась победой номинальных хозяев со счетом 124:115.

В составе победителей самым полезным игроком матча был признан Дж. Батлер, набравший 27 очков, сделавший восемь подборов и отдавший четыре результативные передачи.

У проигравшей команды наибольшее количество очков (34) набрал американец М. Брогдон.

Счет в серии стал 3:0 в пользу "Хит".

Ранее сообщалось, что "Юта Джаз" переиграла "Денвер Наггетс".