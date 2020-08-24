«Торонто» одержал победу над «Бруклином»

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«Торонто Рэпторс» одержал победу над «Бруклин Нетс» в четвёртом матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 150:122 в пользу действующих чемпионов НБА.

В составе «Торонто» 29очков набрал Норман Паувелл. Серж Ибака оформил дабл-дабл из 27 очков и 15 подборов. Паскаль Сиакам записал в свой актив дабл-дабл из 20 очков и 10 ассистов.

Счёт в серии до четырёх побед стал 4:0 в пользу «Рэпторс», которые вышли во второй раунд плей-офф, где сыграют с «Бостон Селтикс».

Ранее сообщалось, что «Даллас» сравнял счёл в серии плей-офф НБА с «Клипперс».