Игроки НБА решили возобновить сезон 

Игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) решили возобновить сезон, передает журналист Эдриан Войнаровски в Twitter.
Напомним, 26 августа игроки "Милуоки" бойкотировали четвертый матч серии плей-офф против "Орландо" в знак протеста против полицейского насилия.
Полицейский города Кенош дважды выстрелил в спину темнокожему американцу Джейкобу Блейку. Потерпевший садился в машину после того, как попытался пресечь драку между двумя женщинами. В США началась новая волна протестов.
Ранее два клуба НБА выступили против продолжения сезона.