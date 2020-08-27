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Игроки НБА решили возобновить сезон 

Газета.Ru и ещё 86 1 час назад
Игроки НБА решили возобновить сезон
Фото: РИА Новости
Игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) решили возобновить сезон, передает журналист Эдриан Войнаровски в Twitter.
Напомним, 26 августа игроки "Милуоки" бойкотировали четвертый матч серии плей-офф против "Орландо" в знак протеста против полицейского насилия.
Полицейский города Кенош дважды выстрелил в спину темнокожему американцу Джейкобу Блейку. Потерпевший садился в машину после того, как попытался пресечь драку между двумя женщинами. В США началась новая волна протестов.
Ранее два клуба НБА выступили против продолжения сезона.
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Баскетбол , Джейкоб Блейк , Эдриан Войнаровски
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