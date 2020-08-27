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НБА объявила о переносе матчей из-за бойкота игроков 

RT на русском и ещё 23 1 час назад
НБА объявила о переносе матчей из-за бойкота игроков
Фото: Reuters © Kevin C. Cox/Pool Photo-USA TODAY Sports
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) выступила с заявлением относительно бойкота ряда команд матчей плей-офф.
Об этом сообщает пресс-служба НБА. Все матчи, запланированные на сегодня, были перенесены на более поздний срок.
В ночь с 26 на 27 августа мск. должны были состояться пятые матчи в сериях плей-офф первого раунда между «Милуоки Бакс» и «Орландо Мэджик», «Хьюстон Рокетс» и «Оклахомой Сити Тандер», а также «Лос Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блейзерс».
Причиной бойкота игроков стали неправомерные действия полиции в отношении афроамериканца Джейкоба Блейка. Стражи правопорядка выстрелили 29-летнему жителю штата Висконсин в спину, в результате чего он находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Ранее сообщалось, что «Хьюстон» и «Оклахома» намерены бойкотировать матч плей-офф НБА.
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