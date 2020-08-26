В деле о гибели Коби Брайанта случился новый поворот 

Компания Island Express Helicopters, владевшая вертолётом, в катастрофе которого погиб легендарный игрок НБА Коби Брайант , подала иск против двух авиадиспетчеров, сообщает ABC7.

В иске компания утверждает, что пилот вертолёта связывался с диспетчерами и просил помощь через радар или наблюдение за полётом. Однако просьба была отклонена. Диспетчер заявил, что в ближайшее время потеряет связь с вертолётом и он исчезнет с радара.

В компании-владельце вертолёта считают, что отказ был неправомерным, так как контакт с радаром не терялся. Также в иске сообщается, что авиадиспетчеры вскоре после контакта сменились. И первый диспетчер не сообщил второму, что в зоне обслуживания находится вертолёт. Вскоре пилот решил подняться над облаками и туманом. В результате он врезался в землю.

Авторы иска утверждают, что диспетчеры допустили многочисленные ошибки, которые способствовали трагедии. В авиакрушении погиб Брайант, его 13-летняя дочь и ещё семь человек.