Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
23 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уфа
Уфа
16:30
Ростов Ростов
Спартак М
Спартак М
19:00
Локомотив М Локомотив М
25 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тамбов
Тамбов
18:30
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
20:30
Химки Химки
26 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ротор
Ротор
18:30
Спартак М Спартак М
Рубин
Рубин
18:30
Уфа Уфа
Локомотив М
Локомотив М
18:30
Ахмат Ахмат
29 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
15:30
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
18:00
Арсенал Арсенал
Химки
Химки
20:00
Ротор Ротор
30 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Уфа
Уфа
14:00
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
16:00
Зенит Зенит
Ахмат
Ахмат
18:00
ЦСКА ЦСКА

«Хьюстон» обыграл «Оклахому» в матче НБА 

Газета.Ru и ещё 2 3 часа назад
«Хьюстон» обыграл «Оклахому» в матче НБА
Фото: ТАСС
В пятом матче розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома-Сити Тандер" проиграла "Хьюстон Рокетс".
Встреча прошла в Орландо на стадионе "Эйч-Пи Филд Хаус" при пустых трибунах и завершилась победой номинальных хозяев со счетом 114:80.
В составе победителей самым полезным игроком матча был признан Дж. Харден, набравший 31 очко, сделавший два подбора и отдавший пять результативных передач.
У проигравшей команды наибольшее количество очков (19) набрал Д. Шредер.
Счет в серии стал 3:2 в пользу "Рокетс".
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предсказал разрушительные последствия для НБА из-за активности игроков.
Видео дня. В Москве стартовали соревнования по гребле на байдарках и каноэ
Газета.Ru: последние новости
Умер член Зала баскетбольной славы Лют Олсон Умер член Зала баскетбольной славы Лют Олсон Плей-офф НБА возобновится 28 августа Плей-офф НБА возобновится 28 августа Леброн Джеймс обращался к Бараку Обаме в связи с бойкотом матчей НБА Леброн Джеймс обращался к Бараку Обаме в связи с бойкотом матчей НБА
Баскетбол , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фигура российской гимнастки удивила сеть
Фигура российской гимнастки удивила сеть
Выгнанную борцом со свадьбы невесту оправдали
Выгнанную борцом со свадьбы невесту оправдали
«Барселона» объявила цену Месси
«Барселона» объявила цену Месси
Джеймс покорил феноменальное достижение Джордана
Джеймс покорил феноменальное достижение Джордана
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Юрия Гануса уволили единогласно
00:43
Юрия Гануса уволили единогласно
Летние виды спорта
«Бомба взорвалась!»: Месси грозит иск на 700 миллионов
01:49
«Бомба взорвалась!»: Месси грозит иск на 700 миллионов
Футбол
Названы главные претенденты на Месси
00:51
Названы главные претенденты на Месси
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение