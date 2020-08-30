«Хьюстон» обыграл «Оклахому» в матче НБА 

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В пятом матче розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома-Сити Тандер" проиграла "Хьюстон Рокетс".

Встреча прошла в Орландо на стадионе "Эйч-Пи Филд Хаус" при пустых трибунах и завершилась победой номинальных хозяев со счетом 114:80.

В составе победителей самым полезным игроком матча был признан Дж. Харден, набравший 31 очко, сделавший два подбора и отдавший пять результативных передач.

У проигравшей команды наибольшее количество очков (19) набрал Д. Шредер.

Счет в серии стал 3:2 в пользу "Рокетс".