«Хьюстон» обыграл «Оклахому» в матче НБА 

В пятом матче розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома-Сити Тандер" проиграла "Хьюстон Рокетс".
Встреча прошла в Орландо на стадионе "Эйч-Пи Филд Хаус" при пустых трибунах и завершилась победой номинальных хозяев со счетом 114:80.
В составе победителей самым полезным игроком матча был признан Дж. Харден, набравший 31 очко, сделавший два подбора и отдавший пять результативных передач.
У проигравшей команды наибольшее количество очков (19) набрал Д. Шредер.
Счет в серии стал 3:2 в пользу "Рокетс".
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предсказал разрушительные последствия для НБА из-за активности игроков.