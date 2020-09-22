Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан создаст команду NASCAR совместно с вице-чемпионом этой гоночной серии 2010 года Дэнни Хэмлином. Об этом сообщает пресс-служба NASCAR.

"Исторически сложилось, что в NASCAR часто сталкиваются с проблемами расизма. За всю историю ассоциации можно пересчитать по пальцам чернокожих владельцев команд. Сейчас наиболее подходящее время для того, чтобы усвоить и развить изменения в обществе", — заявил Джордан, которого цитирует Би-би-си.

В команде Джордана и Хэмлина будет одна машина. Пилотом станет единственный в серии NASCAR гонщик-афроамериканец Даррелл Уоллес, который стал известен благодаря активному участию в кампании по запрету символики Конфедеративных Штатов Америки (КША) на гонках NASCAR.

"Эта уникальная возможность, которая выпадает раз в жизни. Я уверен, что на данном этапе моей карьеры это предложение подходит мне лучше всего", — прокомментировал свое участие Уоллес. В июне пилот заявил об угрозах в свой адрес — в его гараже была найдена висельная петля, ФБР провело расследование, по итогам которого выяснилось, что петля находилась в гараже еще до того, как им стал пользоваться Уоллес.

Команда Джордана и Хэмлина начнет участвовать в гонках в 2021 году. Название, производитель машины, а также спонсоры будут объявлены позже.