«Милан» обыграл АСВЕЛ в матче Евролиги 

Баскетболисты "Милана" на своем паркете обыграли французский АСВЕЛ в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча второго тура, прошедшая в Италии, завершилась со счетом 87:73 (20:17, 25:23, 16:14, 26:19) в пользу "Милана". Самым результативным в составе победителей стал Шейвон Шилдс, на счету которого 17 очков и 7 подборов. У проигравших 12 очков набрал Амин Нуа.

Результаты других пятничных матчей тура:

"Црвена Звезда" (Сербия) — "Баскония" (Испания) — 90:73,

"Альба" (Германия) — "Бавария" (Германия) — 72:90,

"Панатинаикос" (Греция) — "Олимпиакос" (Греция) — 71:78.