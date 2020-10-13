Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
17 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Зенит
Зенит
14:00
Сочи Сочи
Локомотив М
Локомотив М
16:30
Уфа Уфа
Краснодар
Краснодар
16:30
Рубин Рубин
17 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
14:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
17:00
Атлетико М Атлетико М
Реал Мадрид
Реал Мадрид
19:30
Кадис Кадис
17 октября

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Майнц
Майнц
16:30
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
16:30
Вердер Вердер
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
17 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Ливерпуль Ливерпуль
Челси
Челси
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
19:30
Арсенал Арсенал
18 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ротор
Ротор
14:00
Тамбов Тамбов
Арсенал
Арсенал
14:00
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
16:30
Динамо М Динамо М
18 октября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Эйбар
Эйбар
13:00
Осасуна Осасуна
Атлетик Б
Атлетик Б
15:00
Леванте Леванте
Вильярреал
Вильярреал
17:00
Валенсия Валенсия
18 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Шальке-04
Шальке-04
19:00
Унион Унион
18 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
14:00
Фулхэм Фулхэм
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
16:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
19 октября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
19:30
Бёрнли Бёрнли
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
22:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон

Обама отреагировал на четвёртое чемпионство Джеймса в НБА 

RT на русском и ещё 62 12 часов назад
Обама отреагировал на четвёртое чемпионство Джеймса в НБА
Фото: Reuters © Kim Klement-USA TODAY Sports
Бывший президент США Барак Обама прокомментировал завоевание форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом титула чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Горжусь своим другом Леброном Джеймсом, который завоевал четвертый титул чемпиона и четвертое звание MVP финальной серии», — написал Обама в своём Twitter.

Он также отметил, что в прошедшем сезоне Джеймс проявил себя, как выдающийся лидер площадке и на общественной арене.
«Лейкерс» выиграл финальную серию у «Майами Хит» со счётом 4:2. Для Джеймса это четвёртый титул НБА в карьере. До этого он дважды выигрывал Кубок Ларри О'Брайена как раз вместе с «Майми» и один раз он побеждал в составе «Кливленд Кавальерс».
Ранее форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказал мнение о своём партнёре по команде форварде Леброне Джеймсе.
Видео дня. «Лидс» сыграл вничью с «Манчестер Сити»
RT на русском: последние новости
Джеймс: я обещал, что верну «Лейкерс» туда, где они должны находиться Джеймс: я обещал, что верну «Лейкерс» туда, где они должны находиться БК «Зенит» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса БК «Зенит» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса Трамп назвал баскетболиста Джеймса «грязным спикером демократической партии» Трамп назвал баскетболиста Джеймса «грязным спикером демократической партии»
Баскетбол , Энтони Дэвис , Барак Обама , Джеймс Леброн
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов застроил родное село
Нурмагомедов застроил родное село
Шевченко высказался о поражении от Германии
Шевченко высказался о поражении от Германии
«Все тщетно»: Медведева раскрыла свое заболевание
«Все тщетно»: Медведева раскрыла свое заболевание
Фергюсон — Хабибу: «Не волнуйся, тупица. Скоро увидимся»
Фергюсон — Хабибу: «Не волнуйся, тупица. Скоро увидимся»
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
00:32
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
Фигурное катание
Российский хоккеист погиб в уличной драке
01:50
Российский хоккеист погиб в уличной драке
Хоккей
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
00:58
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
Летние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение