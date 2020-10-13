Обама отреагировал на четвёртое чемпионство Джеймса в НБА 

«Горжусь своим другом Леброном Джеймсом, который завоевал четвертый титул чемпиона и четвертое звание MVP финальной серии», — написал Обама в своём Twitter.

Он также отметил, что в прошедшем сезоне Джеймс проявил себя, как выдающийся лидер площадке и на общественной арене.

«Лейкерс» выиграл финальную серию у «Майами Хит» со счётом 4:2. Для Джеймса это четвёртый титул НБА в карьере. До этого он дважды выигрывал Кубок Ларри О'Брайена как раз вместе с «Майми» и один раз он побеждал в составе «Кливленд Кавальерс».