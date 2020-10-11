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БК «Зенит» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса 

RT на русском и ещё 1 11 октября 2020
БК «Зенит» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса
Фото: РИА Новости
Основная команда петербургского баскетбольного клуба «Зенит» ушла на карантин из-за выявления новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди игроков.
Как сообщает пресс-служба клуба, очередное тестирования выявляло ещё двух заболевших игроков и трёх членов тренерского штаба.
Отмечается, что в виду сложившейся ситуации тренировочный процесс основной команды приостановлен, а все тренеры и игроки изолированы и находятся под наблюдением медицинского штаба.
В общей сложности коронавирус был выявлен у 6 игроков, 3 тренеров и 1 массажиста «Зенита».
Ранее сообщалось, что «Химки» проиграли «Жальгирису» в баскетбольной Евролиге.
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