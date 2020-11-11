Игроки НБА смогут выступить на Олимпиаде в Токио 

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) смогут выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
"Мы получили хорошие новости сегодня. Комиссионер НБА Адам Сильвер достиг согласия с ассоциацией игроков, что новый сезон начнется 22 декабря. Это позволит лучшим баскетболистам мира сыграть на Олимпиаде в Токио. Этого хотели и игроки, и олимпийское движение", — приводит слова Баха ТАСС.
Олимпийские игры пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа 2021 года. Ранее сообщалось, что "Лос-Анджелес Лейкерс" стал чемпионом НБА.